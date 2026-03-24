王文涛商務部長は3月23日、中国を訪問中の米中貿易全国委員会代表団と会見しました。双方は、中米間の経済・貿易関係や米国企業の中国での事業展開などについて話し合いました。会見には商務部国際貿易交渉代表の李成鋼副部長も出席しました。王部長はその際、「中米双方の経済・貿易協力において、どうしても食い違いや摩擦が生じがちだが、重要なのは、互いの核心的利益と重大な関心事を尊重し、平等な対話によって食い違いを適