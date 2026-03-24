昭和の歌謡曲を中心に歌う男性6人組「SHOW―WA」が24日、東京・立川ステージガーデンで自身2度目の全国ツアーの最終日を迎えた。ライブ中には5月7日に自身最大の会場となるパシフィコ横浜で、今回のツアーの大千秋楽という位置づけでライブを行うことも発表された。アンコール後のMCで、会場のスクリーンに開催が告知されると大きな歓声に包まれた。ただ当日は平日の昼間でゴールデンウィーク明けという条件。寺田真二郎（42）