石油の国家備蓄について政府があさって26日から全国11か所の基地で順次、放出を始めると発表しました。「国家備蓄基地」とはどんな場所なのか？北海道の基地にカメラが入りました。月に1度の特売日に客でごった返す店内。お店側も“大喜び！”かと思いきや…スーパーセルシオ和田町店久保田浩二さん「イラン情勢が本来だったらもっと早く収束というところが、今現在の状況を見ても、すぐにでも解決する状況ではなさそう」不安の