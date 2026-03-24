石川県輪島市の門前中で行われた合同閉校式＝24日午後2024年の能登半島地震や豪雨で大きな被害が出た石川県輪島市で24日、市立小中11校の閉校式が開かれた。市は子どもの減少や校舎の被災を踏まえ、11校を小学校1校と小中一貫の義務教育学校2校に再編し4月に開校する。このうち2校の新しい校歌を同日公表。シンガー・ソングライターの大黒摩季さんらが手がけ、輪島への思いや希望を歌詞に込めた。門前中では門前西、門前東両小