今秋の愛知・名古屋アジア大会とアジアパラ大会に向け、大会組織委員会と日本オリンピック委員会（JOC）、日本パラリンピック委員会（JPC）のアスリート委員会による合同会議が24日、名古屋市内で開かれ、選手の滞在先が分散することを踏まえ、仮想空間でも交流を促進する方針が報告された。大規模な選手村建設を取りやめたため、選手はクルーズ船やコンテナハウス、ホテルに分かれて宿泊する。愛知県外の競技会場もあり、イン