「F1界の貴公子」のシャルル・ルクレール（28）が24日、都内でシーバスリーガルのPRイベントに出席した。現在「F1日本グランプリ」（三重県・鈴鹿サーキット、27〜29日）に参戦するため来日中。グローバルブランドアンバサダーを務める同社のイベントにゲストとして出席。「家族や特別に親しい人と特別な時間を過ごす時に飲んで欲しい」と呼びかけた。今月3日に婚約者でインフルエンサーのアレクサンドラ・サン・ムルー（23