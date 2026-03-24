環境省などは２４日、東北太平洋沿岸の自然歩道を歩くイベント「みちのく潮風トレイルウォークｗｉｔｈポケモンローカルＡｃｔｓ」（特別協賛・日本航空、ＪＴＢ、特別協力・株式会社ポケモンなど）を今年も開催すると発表した。みちのく潮風トレイルは、青森県八戸市から福島県相馬市までの４県２９市町村にまたがる約１０００キロの遊歩道。イベントは５月１７日に宮城県名取市、６月２１日に相馬市、７月５日に八戸市、９月