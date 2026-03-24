イランに警告していた発電所の攻撃を5日間延期したトランプ大統領だが、その理由に挙げたのが戦争終結に向けたイランとの協議だという。どんな協議が行われたのか、そして戦争は終結に向かうのか、フジテレビ国際取材部の佐々木亮デスクと見ていく。アメリカとイランの“協議”主張に食い違いトランプ大統領はSNSで、イランとの間でこの2日間協議が行われたということを明らかにして、非常に良好で生産的な協議を行ったと強調した