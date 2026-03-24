2026年6月11日に開幕する北中米W杯。アジア勢初の優勝を目指す日本代表（サムライブルー）に、頼もしい助っ人が現れた。サムライブルーは3月末に英国遠征をおこない、スコットランド代表、イングランド代表と強化試合をおこなうが、それに先駆け、3月25日から渋谷の宮下パークで「SAMURAI BLUE POP UP」が開催される。日本代表の公式グッズなどが設置されるほか、代表戦士へのメッセージを送ることもできるという。宮下パ