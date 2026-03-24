3月24日、元タレント・坂口杏里容疑者が、窃盗容疑で警視庁に現行犯逮捕されていたことが「毎日新聞」に報じられた。報道によると、坂口容疑者は17日午後、東京都八王子市のコンビニで、300円相当のサンドイッチ1個を盗んだという。坂口は容疑を認めており、現在も勾留中という。女優の故・坂口良子さんの娘で、かつては2世タレントとしてバラエティ番組などで活躍していた時期もあった坂口。紆余曲折をへて、現在は東京・新