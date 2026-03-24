3月21日、俳優の松坂桃李がInstagramを更新。そこでの近影が話題となっている。「人気ファッションブランド『TATRAS』の2026年春夏キャンペーンモデルに起用された松坂さんは、ブランドの商品を身につけたシンプルな装いを複数、公開しました。しかし、何より注目を集めたのは、彼の髪型でした。2026年に入ってから、とくに襟足が長くなっており、髪を伸ばしている様子がうかがえます。今回の投稿では横顔も見せており、長めにな