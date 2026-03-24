【「葬送のフリーレン」第2期】 毎週金曜23時～ 放送中 アニメ「葬送のフリーレン」第2期第10話（通算38話）「美しい光景」のあらすじと先行カットが公開された。 第10話では、ドワーフ・ゲーエンが200年以上かけて作った巨大な橋に関する物語が展開される。 公開された先行カットでは、フリーレンに腹を立ててるような表情のフェルン、穏やかな表