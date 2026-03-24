image: MSY デスクに置かれたマイクって、実はそれなりに邪魔じゃないですか？たとえば、FPSをプレイ中に「ここぞ」という場面でチームにコールアウトしたい、でもマイクがモニターに被って画面が見づらい……とか。Web会議で画面や手元の資料を見ながら話したいのに、ただでさえ狭いデスクにマイクの置き場が悩ましい…とか。そういう地味なストレスを解決してくれそうなマイクが出てきまし