ＭＬＢはストライクやボールを機械がサポートする自動判定制度「ＡＢＳチャレンジ」を今季から本格導入する。すでにオープン戦でも取り入れられているが、判定に疑問を持ち、審判にチャレンジを要求する場合は注意も必要のようだ。米メディア「ラリー・ブラウン・スポーツ」が２３日（日本時間２４日）、「ＭＬＢ選手が奇妙なルールによってチャレンジを認められなかった」と伝えている。そこで取り上げられたのは２２日（同