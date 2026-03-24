元タレントの坂口杏里容疑者（35）がコンビニでサンドイッチ1個を万引きしたとして、窃盗容疑で現行犯逮捕されていたことがわかった。各社報道によると逮捕されたのは17日で、東京・八王子市のコンビニにて約300円のサンドイッチを盗んだ疑いが持たれており、本人は容疑を認めているという。万引きに気付いた店員が坂口容疑者を取り押さえ、駆けつけた署員が逮捕。現在も勾留が続いているという。波紋を呼ぶ行動でたびたびSNSやネ