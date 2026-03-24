子猫の頃から甘えん坊で大きくなっても変わらない猫ちゃんの姿が可愛すぎると話題です。動画には「ママさんひとすじで、本当に可愛いですね」「可愛すぎて癒される動画」等のコメントが寄せられ4890回以上再生されているようです。 【動画：ずっとママのそばを離れなかった『赤ちゃん猫』→５年が経った『現在』は……まさかの光景】 子猫の時からママさん一筋 YouTubeチャンネル「猫と人間の家族」に投稿されたのは、ママさん