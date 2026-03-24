体調不良の赤ちゃんに寄り添う猫ちゃん達の姿が感動的と話題になっています。動画には「心配して側に居るのは感動」「ホントに優しすぎる」等のコメントが寄せられ13万回以上再生されているようです。 【動画：高熱で寝込む赤ちゃん→２匹のネコが心配して…泣けるほど尊い『看病する光景』】 体調不良の赤ちゃんのそばに YouTubeアカウント「まんまるとらまる」に投稿されたのは、投稿主さん宅の猫ちゃんと赤ちゃんの姿です。