「ゾンビたばこ」と呼ばれる違法薬物を使用などしたとして、会社役員の男が逮捕されました。逮捕されたのは、豊田市に住む会社役員・福田崇容疑者(35)です。福田容疑者は今年1月、豊田市内の駐車場でゾンビたばこと呼ばれる違法薬物「エトミデート」を含む液体0.228グラムを所持し、使用した疑いが持たれています。警察によりますと、豊田市内で物損事故を起こした福田容疑者の車内からエトミデートのようなもの