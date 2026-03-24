松平公益会が創立100周年を記念して開いた発表会 伝統芸能の「能」に取り組む若い人達に発表の場を提供しようと、3月26日に高松市のレクザムホール小ホールで能の発表会が行われます。 2025年8月に続いて2回目となる「讃岐葵会」（さぬきあおいのかい）は、松平公益会が去年設立100周年を迎えたのを記念して開催されるものです。 能の後継者を育成する京都能楽養成会の研修生が中心になって、観世流の「殺生