ChatGPTの開発元であるOpenAIの創設メンバーのひとりとして知られる著名AI研究者のアンドレイ・カルパシー氏が、「AI研究におけるボトルネックは人間である」と主張しました。Andrej Karpathy: Humans Are the Bottleneck in AI Researchhttps://winbuzzer.com/2026/03/23/karpathy-humans-bottleneck-ai-research-xcxwbn/'The Karpathy Loop': 700 experiments, 2 days, and a glimpse of where AI is heading | Fortunehttps://f