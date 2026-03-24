高知市は2026年度の人事異動を発表しました。行財政改革の継続的な実行や人材育成などに取り組む体制となっています。高知市の2026年度の異動総数は2025年度より107人少ない897人で、中規模の異動となっています。一方で、部長級は13人中11人が異動と大幅な交代となりました。会見で桑名市長は「持続可能で安全・安心な高知市へ」をテーマに、総合計画の見直しや2026年10月から開かれる『よさこい高知文化祭2026』など重点的