24日午後、木曽郡木曽町で山林火災が発生しました。消火活動が続いていますが、鎮火には至っていません。24日午後1時すぎ、木曽町三岳で「山から白煙が見える」と近隣住民から消防に通報がありました。消防によりますと、県の消防防災ヘリコプターなどが消火活動に当たっていますが、鎮火には至っていないということです。けが人などは確認されていません。24日の消火活動を打ち切り、他県の消防防災ヘリに応援を要請するこ