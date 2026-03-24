秋元康氏プロデュースの昭和歌謡グループ「ＳＨＯＷ−ＷＡ」が２４日、東京・ＴＡＣＨＩＫＡＷＡＳＴＡＧＥＧＡＲＤＥＮで自身２度目の全国ツアー「ＳＨＯＷ―ＷＡ２ｎｄＣｏｎｃｅｒｔＴｏｕｒ２０２６“道”」の最終公演を行った。デビューから約１年半、これまで歩んできた道のりをステージで表現した。塩田将己が「さあ東京ファイナル盛り上がっていきましょう！」とあおると、「東京ジャンクション」で開幕。