3月25日からチェコ・プラハで開幕する世界フィギュアスケート選手権。この大会を最後に引退を決めている坂本花織ら、世界選手権に出場する日本の選手たちが現地に到着した。五輪の結果は吹っ切れた空港で坂本は、「今までにない感情、めっちゃ楽しみ」と笑顔に。ミラノ・コルティナ五輪で銀メダルという結果に対しては、すでに吹っ切れていると話す。「自分のことを過信しすぎたせいか、2位という結果にすごく落胆してしまって。こ