アニメ『葬送のフリーレン』第2期の最終回10話（通算38話）「美しい光景」のあらすじ＆先行場面カットが公開された。最終回は27日に日本テレビ系で午後11時より放送される。【画像】ブチギレ顔のフェルン！怒られるフリーレン公開された最終回の場面カット最終回は、トーア大渓谷にかけられた、ドワーフ・ゲーエンが200年以上かけて作った巨大な橋。その橋には、ヒンメルとゲーエンのかつての秘話が隠されていた…。その後シ