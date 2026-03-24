奈良公園のシカ問題を巡り、電話が殺到したことを受け、県が導入したのがナビダイヤルです。そのナビダイヤルの通話料が10月から、値上げされることになりました。ナビダイヤルは、0570から始まる電話受け付けサービスで、利用中にかかる通話料は発信者の負担となっています。携帯電話からの場合、20秒につき11円だった通話料が10月からは30秒で22円になり、1分だと33円から44円に値上げされます。サービスを提供するNTTドコモビジ