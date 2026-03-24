4人組ガールズグループ・IS:SUEが、5月20日に1stアルバム『QUARTET』（カルテット）をリリースする。それに先立って、新ビジュアルとジャケット写真全8種が24日、公開された。【写真】ソロカットも！凛としたたたずまいのIS:SUE1stアルバム『QUARTET』のコンセプトは、「Haven’t you heard？IS:SUE“4人4色 異種で多彩な四重奏、IS:SUEが奏でる完璧なハーモニー”」。IS:SUEの異種で多彩な楽曲群に加え、これまでにリリースさ