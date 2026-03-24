俳優の三浦翔平（37）が24日、都内で行われた『シーバスリーガル 特別イベント』のフォトコールに登場した。【写真】大人の色気！ジャケットスタイルで登場した三浦翔平この日は、パーティーのドレスコードである「Gold＆Glamorous」にあわせ、ゴールドのアクセサリーにブラウンのセットアップを合わせたコーディネートで登場。少しまくりあげた袖からはカラフルな裏地をのぞかせ、オシャレ上級者の着こなしを見せた。シーバ