東京・港区の中国大使館に24日午前刃物を持ったとみられる自称・自衛官の男が侵入する事件があり、警視庁が男から事情を聞いています。捜査関係者によりますと24日午前、東京・港区の中国大使館の敷地内に男が侵入し、現場で取り押さえられました。男は刃物を持っていたとみられ、「陸上自衛隊に所属している」という主旨の話をしていたということです。現場からは刃物が見つかっていますが、これまでにケガ人はいないということで