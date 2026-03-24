俳優・白洲迅（33）の妻でタレントの竹内渉（39）が23日、自身のインスタグラムを更新。昨年4月に誕生を報告していたばかりの第2子長女との“顔出し”親子ショットを披露した。【写真】「なんてかわいい親子なの？」第2子長女と“顔出し”2ショットを披露した竹内渉竹内は、昔から愛用しているというブランドのワークショップに参加したことを報告し、「娘は初めてのクラシックのコンサートに参加してきました FEILER×クラシ