三重県教育委員会は24日、交流サイト（SNS）で知り合った当時16歳の少女に電子マネー1万7千円分を送り、体を触ったとして、県立高校の男性教諭（33）を懲戒免職処分にしたと発表した。教諭は県教委の聞き取りに「生徒指導の一環として『パパ活』の実態を調べようした」と説明しているという。教諭は1月、児童買春・ポルノ禁止法違反（買春）の疑いで愛知県警に逮捕されたが、名古屋地検は2月に不起訴処分とした。福永和伸教