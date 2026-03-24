他人名義のキャッシュカードでATMから計300万円を引き出したとして、窃盗罪に問われたベトナム国籍の男性被告（36）に、山形地裁は24日、「犯罪の証明がない」として無罪判決を言い渡した。求刑は懲役3年だった。検察側は、被告が不正に入手したカードを使用したことは明らかだと主張。島田壮一郎裁判官は判決で「カードは詐欺などの犯罪のために作成されたものと認められる」とした。一方で、知人の依頼で現金を引き出したと