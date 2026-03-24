囲碁界の最高位を争う第５０期棋聖戦七番勝負（読売新聞社主催、特別協賛・サントリーホールディングス）第７局が２５日から、神奈川県箱根町の「ホテル花月園」で行われる。５連覇と「名誉棋聖」の資格獲得がかかる一力遼棋聖（２８）と、初の棋聖戴冠（たいかん）を目指す芝野虎丸十段（２６）の戦い。一力棋聖が２勝３敗で迎えた１９、２０日の第６局に勝ち、フルセットとなった。２人は対局前日の２４日、フランスの工芸