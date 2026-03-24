昨夜、富山市で住宅を焼く火事がありました。けが人はいませんでしたが、住宅は全焼したとみられます。警察と消防によりますと、きのう午後8時半ごろ、富山市水橋下砂子坂の会社員・池田泉巳さん（68）宅から火が出ているのを近所の人が見つけて消防に通報しました。消防が消火にあたり、火はおよそ2時間後に消し止められましたが住宅が全焼したとみられます。火事が起きた時池田さんは家にいましたが逃げ出して無事でした。池田さ