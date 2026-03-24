4月の値上げが迫る中、東京・足立区の住宅街の一角にある店に続々と訪れる買い物客。店先にはドーンと大きく「物価高に挑戦」との文字が。倉庫兼店舗で販売するディスカウントスーパー「ABS卸売センター」。人気の秘密はずばり、商品の安さでした。通常価格500円以上の食用油は257円。そして500mlのペットボトルは、お茶も麦茶も1本48円。2リットルのミネラルウォーターのボトルは62円です。物価高騰が続く中、買い物に来た人たち