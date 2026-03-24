秋元康氏プロデュースの昭和歌謡グループSHOW−WAが24日、東京・立川ステージガーデンで2度目の全国ツアー「道」最終公演を開催した。全国9都市12公演で、合計1万5000人を動員。この日は「東京ジャンクション」「外せないピンキーリング」「君の王子様」など自身の曲や、カバー曲「ブルドッグ」「時の流れに身をまかせ」など全21曲を熱唱。過去最多となる2400人のファンを魅了した。この日はSHOW−WA＆MATSURIとして4月29日に