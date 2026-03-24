ワンコと猫さんのために、テーブルと毛布でコタツを作ってみたら…？2匹の可愛い反応と、仲良くコタツを満喫する尊い光景が話題に。投稿は記事執筆時点で7万4000回再生を突破し、「とても嬉しそう」「癒されました」といった声が寄せられています。 【動画：テーブルと毛布で『なんちゃってコタツ』を作ってみた結果→犬と猫が思った以上に喜んで…幸せあふれる光景】 なんちゃってコタツを作ってみたら… YouTube