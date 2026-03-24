人間の子どもみたいな拗ね方をした豆柴の姿が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で114万回再生を突破し、「なんて分かりやすい拗ね方w」「こんな癒される兄弟喧嘩ある？」「人間模様を見ているよう…」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：兄犬に怒られてしまった弟犬→完全に拗ねてしまって…まるで『人間の子どものような光景』】 兄に怒られた弟犬 YouTubeチャンネル「豆柴おもし