24日午後、岐阜市内のトンネルで車3台が絡む事故があり、1人がケガをしました。消防などによりますと、岐阜市の県道の金華山トンネル西口付近で午後4時半前、「追突事故があった」と近くを通った人から通報がありました。乗用車など3台が絡む事故で、このうち1台の車に乗っていた20代の女性1人がケガをして病院へ搬送されましたが、軽傷とみられるということです。現場は一時通行が出来ない状態となりましたが、現在は通行