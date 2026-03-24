スクウェア・エニックスは、『ドラゴンクエスト』40周年を記念したグッズを発表した。 【画像あり】スライムや竜王など印象的なモンスターがアンティークゴールドに！ラインナップ一覧（画像多数） 『ドラゴンクエスト』シリーズは2026年5月27日に40周年を迎える。 今回の記念グッズでは、記念ロゴを刺繍したスライムのぬいぐるみをはじめ、竜王などの印象的なモンスターのメタリックフ