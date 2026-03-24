かつてニューカッスルやリヴァプールでプレイした元イングランド代表FWアンディ・キャロルは、トップリーグを離れてからも何かと話題を呼ぶ人物だ。37歳を迎えているキャロルはお金への執着があまり無いようで、最近はとにかくサッカーが出来る環境をと探し続けてきた。2024年にはフランスのボルドーと契約したが、かつてはリーグ・アンで戦っていたボルドーは破産から4部への降格処分を受けており、キャロルはその中でかなり少な