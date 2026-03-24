能登半島地震や少子化などの影響により、石川県輪島市の小中学校では、2026年度から学校の区割りが再編されます。各学校は閉校式の日を迎えました。児童の言葉「たくさんの思い出があった河井小学校。取り壊された様子を見て、とても寂しい気持ちになりました。みんなで戦った運動会、離れ離れになった友達と過ごした教室での時間、どれも大切な思い出です。きょうで閉校になりますが、僕たちは新しくなる輪島小学校でまたたくさん