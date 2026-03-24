2026年4月1日付け・令和8年度の石川県教職員の人事異動全体の異動件数は小学校803件、中学校441件、高校263件、特別支援学校105件の合計1612件。新規採用者16年連続で300人超新規採用者は322人。300人を超える配置は16年連続。女性管理職が過去最高に女性の校長・副校長・教頭への新規任用は90人。これで女性管理職の総数は300人で過去最高となった。石川県教育委員会の女性管理職の目標割合は45％で、今回昨年度より1.9ポイント高