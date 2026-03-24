自宅で大麻を使用したなどとして、元警察官の男に執行猶予付きの有罪判決が言い渡されました。判決を受けたのは元・東広島警察署の巡査の男です。判決によると、男は2025年12月、東広島市の自宅で大麻を使用したほか、大麻の植物片や、麻薬の液体などを所持していました。24日に行われた裁判で、広島地裁の大久保優子裁判官は「警察に対する社会的信頼を失墜させかねない行為。複数の麻薬を所持し常習性が認められる」などと指摘。