石川県白山市にある化学メーカーDIC北陸工場で、発がん性が懸念される有機フッ素化合物PFASが、国の指針値を最大2000倍近く超える濃度で検出された問題で、石川県が新たに手取川の下流域で水質調査を行った結果、支流で国の公共用水域の指針値を超えるPFASが検出されました。県はDIC北陸工場内の地下水から国の指針値を超えるPFASが検出されたことを受け、白山市湊町にある手取川下流域の5つの地点で水質調査を行い、そのうち、手