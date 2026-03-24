事故は２０２５年１２月２８日、朝里川温泉スキー場で発生し、右腕をベルトコンベヤー式のエスカレーターに巻き込まれた当時５歳の男の子が死亡しました。消費者庁はこの事故をきっかけに、同じタイプのエスカレーター製品の安全性や運用・管理の実態の調査を始めます。また、海外での運用例に関しても幅広く調べ、再発防止のための意見を盛り込んだ報告書をまとめる方針です。同じような事故