冨安のオフザボールのプレーを蘭識者が評価した(C)Getty Images3月20日に日本代表復帰が発表されたアヤックスの冨安健洋は、クラブ加入後2試合目の先発となった22日のリーグ第28節フェイエノールト戦で73分までプレー。左サイドバックで好パフォーマンスを披露しながら、後半途中に疲労により座り込み、そのままピッチを後にした。アヤックスのオスカル・ガルシア監督は試合後、大きな怪我ではないと明かし、間近に迫るスコット