金沢市が運営する公共シェアサイクル「まちのり」を野々市市でも利用できるよう、2つの市が連携協定を結びました。金沢市が運営する公共シェアサイクル「まちのり」は2012年にスタートし、現在は市内およそ100か所のポートで720台の電動自転車が利用できます。金沢市に隣接する野々市市は、市の境界をまたいだ移動も多いことから、シェアサイクルの連携に向けて24日協定を結びました。野々市市・粟貴章市長「まちのりが市域を越え