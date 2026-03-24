ウルグアイサッカー協会（AUF）は23日、3月の国際親善試合を戦うウルグアイ代表のメンバー28名を発表した。マルセロ・ビエルサ監督が率いるウルグアイ代表は、FIFAワールドカップ26南米予選をアルゼンチン代表、エクアドル代表、コロンビア代表に次ぐ4位で突破。5大会連続15回目のFIFAワールドカップ本大会出場を決めていた。FIFAワールドカップ2026ではグループHに入り、スペイン代表、カーボベルデ代表、サウジアラビア代表