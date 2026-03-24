イラン情勢をめぐり連日乱高下する日経平均株価は、原油価格の急落を受けて一時1100円以上上昇した。【映像】トランプ大統領の言動に振り回される市場ニュース番組『わたしとニュース』では、トランプ大統領の言動による市場の乱高下や物価への影響について、元産経新聞記者でEVeM VP of Impactの滝川麻衣子氏とともに考えた。■乱高下する市場と「ショックしかない」街の声日本時間の23日夜、トランプ大統領がイランの発電